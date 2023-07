Nový Fiat Topolino se představil na dalších fotografiích, dveře nakonec nabídne

Ta se jmenuje prostě Topolino a nemá ani plátěnou střechu. Varianta s otvírací střechou a bez dveří má název Topolino Dolcevita a teoreticky to je spíš plážová bugina než skutečně použitelné autíčko do města.

Co ovšem na výběr není, je barva zvenčí nebo zevnitř - topolino bude k mání pouze ve světlezelené Vita, jak je vidět na fotografiích. Automobilka také potvrdila odhady co do pohonného ústrojí - vůz má 5,4kWh baterii, která stačí na 75 km jízdy a dobíjí se čtyři hodiny do plné kapacity.