Nissan Skyline z Rychle a zběsile míří do aukce

Auto do USA před natáčením filmu přivezla bez motoru a dalších součástek společnost Kaizo Industries a sám Walker se později připojil k jeho finálnímu sestavování. Požadoval přitom několik změn oproti standardní výbavě, trval například na mezichladiči Turbonetics, stahovacích pružinách Nismo nebo výfukovém systému Nismo NE-1. Mimo to auto nechal na svoji žádost osadit devatenáctipalcovými koly Volk Racing RE30.

Po natočení filmu vůz putoval do depositu vlády USA, která jej zabavila kvůli jeho pochybnému dovozu do země. K vyřešení celé záležitosti pak podle aukční síně došlo v roce 2012 a následně auto putovalo do Německa, kde se stalo součástí expozice mnichovského Motorworldu. Vůz je mimo jiné plně funkční a jeho současný majitel jej nechal před prodejem důkladně zkontrolovat.