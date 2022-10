Německo chce milion dobíjecích stanic pro elektromobily, budou i na benzinkách

Německo chce mít do konce tohoto desetiletí milion veřejných dobíjecích stanic pro elektrická auta, nyní jich má zhruba 70 tisíc. Počítá s tím rozvojový plán, který ve středu 19. října schválila spolková vláda. Ministr dopravy Volker Wissing na tiskové konferenci řekl, že klíčem rozvoje elektromobility jsou co nejdostupnější dobíjecí stanice.

Nabíječky by měly být brzy plošně dostupné i na čerpacích stanicích. Do konce roku 2024 by mělo být rychlonabíječkami o výkonu alespoň 150 kW vybaveno nejméně 50 % z nich. O dva roky později to má být přinejmenším 75 % benzinových stanic.