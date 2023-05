Nejzachovalejší Škoda Favorit přišla nového majitele na 600 tisíc korun

Před třiceti lety se v Řecku vydala zbrusu nová bílá Škoda Favorit od místního dealera s novou majitelkou za volantem. Pro řidičku to byl návrat k řízení po mnoha letech. Cestu dlouhou 34 kilometrů zvládla na jedničku. Jenže když pak zaparkovala v garážích kousek od svého domu, rozhodla se, že řízení pro ni prostě není.

„Auto kdosi v Řecku objevil na podzim 2022 a dal jej do aukce. Když jsem to viděl, řekl jsem si, že takový kus historie musím mít,“ vypráví automobilový závodník Jiří Mičánek mladší. Když se Favorit v roce 1993 vydal na svoji první a poslední jízdu, bylo Mičánkovi jen sedm let. K autům měl už ale blízko.