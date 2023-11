Modernizovaná Toyota Camry dostane pohon všech kol.

Při pohledu do aktuální nabídky hybridních motorizací japonské automobilky se nabízí možnost, že 3,5litrový motor V6 nahradí pohonné ústrojí Hybrid Max, tedy 2,4litrový turbem přeplňovaný hybridní čtyřválec s výkonem kolem 340 koní, nabízející i systém pohonu všech kol. Stejnou pohonnou jednotku totiž používá i luxusnější model Toyota Crown.

Slogan „Toyota Camry roste do nových výšin bez kompromisů“, zveřejněný společně s novým snímkem zádi, navíc v zámoří podle Carscoops rozvířil spekulace, že by camry po modernizaci mohla vsadit na populární styl crossoverů. Na odpovědi si však budeme muset počkat až do oficiálního odhalení vozu, které proběhne 14. listopadu.