Mercedes zvažuje menší verzi třídy G

Se zprávami o menší verzi populárního off-roadu G-vagon přišel německý web Handelsblatt, který se odkazuje na své důvěryhodné zdroje z blízkosti vedení automobilky Mercedes-Benz. Novináři spekulují, že nápad na menší terénní auto pochází od samotného výkonného ředitele Mercedesu Ola Källeniuse a jeho premiéra by mohla přijít už v roce 2026.

Menší třída G by podle některých zdrojů mohla dorazit na sdílené platformě MMA, nikoli na stejném podvozku jako větší sourozenec. Spekuluje se o tom, že ponese název GLG a vytvoří kompaktní dvojici s „géčkem“, podobně jako Ford Bronco a menší Bronco Sport .

Některé zprávy hovoří i o tom, že menší varianta by mohla mít i nižší světlou výšku a horší jízdní vlastnosti v terénu. Praktičtější by naopak byla ve městech. Inspirací může být koncept Ener-G-Force z roku 2012.

Co se pohonu týče, Mercedes bude i u většího G brzy přecházet na elektřinu s modelem EQG, takže se dá předpokládat, že menší verze by byla také elektrická, což by naznačovalo i využití elektrické platformy MMA.