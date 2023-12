Mercedes CLE přijíždí ve verzi od AMG, má elektrifikovaný šestiválec

Elegantní kupé Mercedes-Benz CLE , představené v tomto roce, vzniklo jako nástupce karosářských verzí kupé a kabrioletu třídy C a E. Nyní se základní kupé značky představuje také ve verzi AMG CLE 53 4Matic+, která nabídne stylový vzhled, zajímavou dynamiku i působivé schopnosti.

Zadní náprava je řízená a může se otáčet do úhlu až 2,5 stupně proti směru předních kol při rychlostech do 100 km/h, čímž zlepšuje manévrovatelnost. Při vyšších rychlostech se natáčí do úhlu 0,7 stupně paralelně s předními koly, čímž zvyšuje stabilitu vozu. Nechybí však ani nastavení podvozku AMG Ride Control, které zajistí odpovídající mix komfortu a tuhosti.