McLaren se do elektromobility nehrne, upřednostní ziskovost

Řada špičkových automobilek již na elektromobilu přinejmenším pracuje, McLaren však upřednostňuje něco jiného – ziskovost. Prozradil to šéf značky Michael Leiters britskému magazínu Autocar.

Zhruba před rokem se objevila zpráva, že McLaren pracuje na elektrickém SUV. Zkraje letoška však automobilka své touhy po elektrickém autě brzdila s tím, že různě po světě jsou zásadní odlišnosti v legislativě ohledně nuceného přechodu na elektromobilitu.

Nyní jsou podle Leiterse prioritami značky restrukturalizace a rekapitalizace takovým způsobem, „aby společnost přivedli na správnou cestu k ziskovosti“, řekl.

„Pokud budeme na správné cestě k ziskovosti, budeme přemýšlet o rozšíření napříč segmenty,“ odpověděl na otázku, jak to vypadá s crossoverem, o kterém se už nějakou dobu hovoří. Dodal, že na stole je cokoliv, co má více než dvoje dveře či dvě sedačky. To nutně nemusí být SUV, ale třeba i čtyřmístný dvoudveřový grand tourer.

„To je něco, o čem budeme přemýšlet později. Zatím jsme neučinili rozhodnutí. Je to pro nás rozhodně příležitost, ale nevidím to v blízké budoucnosti,“ pokračoval s tím, že takové auto nepřijde před rokem 2028.

Rok 2023 bude pro značku náročný z hlediska tržeb a ziskovosti, protože v souběhu s prací na zdraví společnosti také pořád běží snaha o zlepšení kvality vozů. To znamená, že továrna ve Wokingu nepracuje naplno a výroba hybridního sporťáku Artura stále není na plné kapacitě.

Bude to znamenat zpoždění, ale artura je pro McLaren důležitá. „Je to fantastické auto a my nechceme poškodit její image tím, že bychom riskovali,“ řekl Leiters na téma kvality zpracování vozu.

Že by nicméně měla automobilka nouze o objednávky, se říci nedá. Model 750S, který nahrazuje starší 720S, se ještě ani nezačal vyrábět – čeká se to na konci letošního roku –, a už teď jsou vyprodány kusy, které značka stihne vyrobit do konce roku 2024.

Artura a 750S budou tvořit nabídku značky až do oné plánované expanze okolo roku 2028. Vypadají na první pohled podobně, ale artura je hybrid s šestiválcem, 750S má výhradně V8, takže rozdílů je víc než dost. Během pěti let však mají podle Leiterse hybridy tvořit 90 % prodejů.

Co se elektromobilů týče, vyjádřil se jasně: „Nechceme udělat auto, které váží dvě tuny a má dva tisíce koní, to umí každý.“ Místo toho chce vyvinout vůz, který by byl srovnatelný se 750S po stránce hmotnosti. To je velmi ambiciózní, protože 750S váží jen zhruba 1,3 tuny.

Elektromobily podle něj nejsou spásou pro všechny. „Musíte vzít v potaz spotřebitele; pokud jdete proti nim, nebudete úspěšní. Mám radost z otevřených dveří pro syntetická paliva. Neříkám, že jsou řešením, ale jsou silným signálem, že se blížíme k technologicky neutrální debatě,“ řekl Leiters.