Maluch slaví padesátiny

Vozu patří mimo jiné zásluha za motorizaci Polska, podobně jako se to povedlo o dvě dekády dříve Fiatu 500 Nuova v Itálii. Na italské autíčko, které se v půlce 50. let zrodilo jako alternativa skútru Vespa na čtyřech kolech, ostatně Fiat 126 přímo navázal, a to nejen rozměry, ale také technickým pojetím. Podobně jako „pětistovka“ dostal o osm centimetrů delší a podstatně hranatější vůz vzduchem chlazený dvouválec, umístěný vzadu a pohánějící zadní kola.

Původní Fiat 126 (malé p v názvu nesla jen varianta vyráběná v Polsku) se poprvé představil veřejnosti na autosalonu v Turíně v listopadu 1972. Už o rok a měsíc dříve přitom zástupci polské komunistické vlády podepsali licenční dohodu, která rozhodně nebyla krokem do prázdna. Fiaty se s licencí v Polsku (podobně jako v řadě jiných zemí včetně Československa) vyráběly už mezi světovými válkami a od 60. let minulého století pak v zemi vznikal větší Fiat 125p.

Podobně jako v ostatních zemích východního bloku také v Polsku poptávky převyšovala nabídku, a tak se na automobily někdy i dost dlouho čekalo. „Bylo to něco neuvěřitelného. Vyplňovaly se pořadníky. Systém fungoval tak, že člověk musel nejprve vůz zaplatit a pak řadu měsíců a někdy i let čekat na tajemnou obálku s pozváním k jeho odběru,“ vzpomínal před pár lety na svého prvního malucha redaktor polského automobilového magazínu Stanislaw Uklanski.

Fiat 126p navíc nebyl právě laciný, v roce 1973 jeho cena v Polsku odpovídala dvěma průměrným ročním platům – a pokud ho chtěl člověk hned, musel na burze sáhnout do kapsy ještě o půlku hlouběji. Auto se přitom poměrně úspěšně vyváželo, a to nejen do socialistických zemí, ale také do západní Evropy. Kromě Itálie (kde poslední vyrobili v roce 1980) se Fiat 126 krátce vyráběl i v rakouském Steyru, výraznější byla produkce v Jugoslávii, kam se rozložené vozy vyvážely výměnou za Zastavu 1100.