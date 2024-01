LG chystá displej pro spolujezdce, na který se řidič nepodívá

Společnost LG, respektive její divize LG Display, představí na veletrhu spotřební elektroniky CES, který startuje 9. ledna v americkém Las Vegas, několik nových displejů určených pro osobní automobily. Displeje by přitom měly být určeny pro přední i zadní řadu sedadel.

Jednou z novinek by měl být displej s technologií upravující úhly zorného pole (Switchable Privacy Mode). Tento prvek, umístěný v palubní desce, umožní přednímu spolujezdci sledovat různý obsah, například filmy, současně ale upravuje zobrazení tak, aby na něm řidič nic neviděl a nic ho tedy nerozptylovalo od řízení.

Zadní displeje se mohou zasouvat do stropu, aby maximálně šetřily místo.

Další zajímavostí by měl být tzv. Slideable OLED displej, který má maximalizovat efektivitu ve vozech s omezeným prostorem. Pokud se tedy displej nepoužívá, může být ukrytý ve stropě před zadními sedadly. Vyklopí se teprve v momentě, kdy si zadní cestující budou chtít pustit film, sledovat zprávy, uskutečnit videohovor atd.

Společnost by navíc měla představit nový typ displeje s vysokým rozlišením P-OLED, který je lehčí, má nižší spotřebu a může být zahnutý. Díky kompaktnosti a nižší spotřebě by se mělo jednat o ideální řešení například pro elektromobily.

Zřejmě se ale dočkáme i nových obrazovek pro palubní desku, které by měly spolupracovat s novým head-up displejem. Systém by měl používat 3D technologii, díky které by měl zlepšit viditelnost řidiče z vozu.