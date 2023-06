Lexus GX přijíždí s drsným vzhledem a lepšími schopnostmi. Do Evropy ovšem nikoliv

Zatímco v Evropě končí po stránce SUV nabídka značky Lexus modelem RX, ve Spojených státech a na některých dalších místech na světě, kde jsou v oblibě skutečně velká SUV s rámovou konstrukcí, zbývají do vrcholu ještě dva modely. Luxusnější LX se v současné generaci s „pouhými“ šestiválci pod kapotou odhalilo v roce 2021, drsnější GX přichází právě nyní.

Na pohled ovšem jako by to ani nebyl lexus. Vřetenovitá maska chladiče je tu spíš jen náznakem, čelní sklo působí, jako by vůbec nebylo zakřivené, boční okna jakbysmet. Design je tu stoprocentně podřízen offroadovým zvyklostem a vůz tak připomene Ineos Grenadier či Mercedes-Benz třídy G, který je mu ostatně nejbližším konkurentem.