Land Rover bude vyrábět elektrický defender na Slovensku

JLR plánuje mít do roku 2030 na trhu devět plně elektrických modelů. Na začátku tohoto roku automobilka oznámila, že v příštích pěti letech investuje do vývoje elektromobilů 15 miliard liber (425 miliard Kč) a nový elektrický jaguar se má objevit na trhu v roce 2025. Zatím potvrdila, že do roku 2030 chce v Británii vyrábět šest elektromobilů značek Range Rover a Jaguar.