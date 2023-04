Původní Land Rover se měl vyrábět jen pár let, vydržel skoro sedmdesát

Klasický land rover byl během téměř sedmi dekád výroby prakticky stejným automobilem, jaký se 30. dubna 1948 představil na autosalonu v Amsterdamu. Změnilo se sice umístění světlometů a pod kapotou se vystřídaly různé benzínové i naftové motory, jinak to ale stále byl stejný hranatý dříč.

Zlatá éra modelu sice skončila s příchodem prvních SUV, auto ale mělo své zákazníky až do konce výroby v lednu 2016. A své příznivce má dodnes: automobilka stále nabízí renovované historické vozy.

Vozidlo, které se inspirovalo válečným jeepem, pomohlo na přelomu 40. a 50. let minulého století tradiční britské automobilce Rover přežít složité období. Poválečná Británie se totiž potýkala s vysokým zadlužením a firma zaměřená spíše na luxusnější vozy potřebovala rozšířit výrobní program.

Hlavní konstruktér Maurice Wilks přišel s nápadem na odolný vůz, tak trochu křížence terénního auta s traktorem, který by mohli používat třeba statkáři. Inspirovalo ho k tomu slavné americké vojenské auto s pohonem na všechna čtyři kola, které se po skončení války na britských farmách často vyskytovalo, hospodáři si ho pořizovali z přebytků.

Auto, které karosérii z hliníkové slitiny dostalo nikoli kvůli snaze uspořit hmotnost, ale kvůli nedostatku oceli v Británii, se ukázalo být „trefou do černého“. Do konce roku 1948 se vyrobilo 3000 landroverů, následující rok to bylo 5000 a v roce 1950 už opustilo výrobní linku přes 16 tisíc vozů.