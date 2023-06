Nemusíme se dělit o náklady s Audi, říká Lamborghini o nástupci huracánu

„Je to složitější, vyžaduje to větší investici - a proto to jsme schopni nyní udělat. Vidíme rekordy čtvrtletí za čtvrtletím, rok za rokem po finanční stránce, takže jsme schopni investovat obrovské množství peněz na výzkum a vývoj a navrhnout si vlastní platformy,“ dodal.

Použití platformy nástupce huracánu je nyní v plánu výhradně pro značku Lamborghini, ale Scardaoni nevyloučil, že by se to mohlo změnit. „Plánování velké organizace, jako je skupina Volkswagen, se může změnit. Nedokážu to jasně říct. Ale dnes to je tak, že plánujeme použití jen u Lamborghini,“ uvedl.