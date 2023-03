Lamborghini Countach působilo jako zjevení ze sci-fi filmu. Slaví 50 let

Supersporty 60. let minulého století se nesly ve znamení výkonných motorů, které se skrývaly pod elegantně tvarovanými karoseriemi oblých tvarů. A bylo úplně jedno, jestli se jednalo o americký Ford GT40, Ferrari Dino nebo třeba Lamborghini Miuru.

Sériové provedení vozu se představilo 15. března 1973 na ženevském autosalonu, už o dva roky dřív se ale na stejné autoshow ukázal velmi podobný koncept nazvaný LP500. Ostré linie se sice objevily už dřív, třeba na studii Lancia Stratos Zero, teprve v případě Lamborghini Countach se ale podařilo takový automobil dovést až do výroby. Za jeho designem stálo studio Nuccia Bertoneho, který mimo jiné navrhl i Stratos Zero.