Končí další americký sedan s motorem V8 HEMI, poslední Chrysler 300C opustil výrobní linku

Novodobý Chrysler 300C byl do nabídky značky přidán v minulém roce jako pocta stejnojmennému modelu, který byl poprvé uveden v roce 1957. Pod jeho kapotou se tehdy ukrýval 6,4litrový motor HEMI, nabízející na tu dobu působivý výkon 380 koní.

Samotný model Chrysler má kořeny sahající až do roku 1955, kdy byla představena jeho první generace. Původní model se vyráběl do poloviny šedesátých let, poté ale nastala dlouhá odmlka, která skončila představením nové generace v roce 2005. Současná generace byla představena v roce 2011 a modernizována koncem roku 2014.