Italskému automobilovému trhu vládne dvanáctiletý model, který jinde nekoupíte

Jak se Ypsilonu povede v dalších letech, je otázkou. Lancia ovšem věří, že minimálně stejně dobře, a to až do roku 2024, kdy italská automobilka chystá představit novou generaci vozu. Mimo to Lancia nedávno představila aktualizované logo a zdá se, že je na dobré cestě ke znovuzrození.