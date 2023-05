Honda má chystat nástupce ikonického roadsteru S2000 k oslavě 75. výročí

Pomineme-li ostrý civic Type R, může se zdát, že automobilka Honda trochu zapomněla na svou minulost po stránce sportovních aut. Dodnes fanoušky zbožňovaný model S2000 marně čeká na nástupce už od roku 2009, kdy jeho výroba po deseti letech od představení skončila.

Podle britského webu Autocar nicméně může toto čekání být brzy u konce. Honda letos slaví 75. výročí a u té příležitosti má odhalit nový sportovní vůz, který by mohl být duchovním nástupcem legendární S2000. Vyplývá to ze slov Toma Gardnera, viceprezidenta evropské divize.

„Máme velmi silnou základu co do technologií. A nejsou to technologie jen proto, aby nějaké byly, nýbrž technologie, které zákazníkům skutečně přinášejí hodnotu,“ řekl webu s tím, že reakce zákazníků na novou generaci civicu Type R je ohromně pozitivní.

O sporťáku neřekl v podstatě nic konkrétního - ani pozici v portfoliu, ani způsob pohonu. Naznačil ale, že jeho příchod je na spadnutí: „Rok 2023 znamená 75 let a S2000 jsme měli při padesáti, takže kdo ví.“

Navíc, volání po reinkarnaci S2000, stejně jako náznaky, že by něco takového mohlo být v plánu, se objevují už několik let. V roce 2017 tehdejší generální ředitel Takahiro Hačigo řekl, že „vývojáři Hondy zvládnou sporťák rychle, když je poptávka“.

„Z celého světa se ozývá více a více hlasů s touhou po znovuvynalezení S2000, ale ještě na to nedozrál čas. Potřebujeme čas na rozhodnutí. Pokud oddělení prodeje udělá průzkum, podívá se na to a budou do toho mít opravdu chuť, podíváme se na to,“ dodal tehdy Hačigo.

Honda v minulosti oznámila, že pracuje na elektrickém nástupci hybridního modelu NSX a novém modelu, který má být vlajkovou lodí a spadat do třídy GT. Tyto vozy mají být součástí vlny třicítky nových elektromobilů, které chce automobilka do roku 2030 po celém světě uvést do prodeje. Navíc se jeden z vedoucích inženýrů Hideki Kakinuma nedávno nechal slyšet, že „bez Type R není Hondy“, čímž naznačil, že prostor pro ostrá auta je i v době nastupující elektrifikace.