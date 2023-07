Honda E se nástupce nedočká. Automobilka se soustředí na SUV

„Více aut o velikosti Hondy E už nebude, to můžu říct velmi sebejistě. Poptávka na trhu se pohybuje především v sektoru SUV, a proto se budeme zaměřovat právě tam. Naše produktová řada je řízena trhem. Dokud tomu tak tedy bude, budeme se zaměřovat na SUV,“ uvedla pro Autocar šéfka tamního zastoupení Hondy Rebecca Adamsonová.

Největší naděje automobilka v současnosti vkládá do nového elektromobilu e:Ny1, který se připojí do nabídky EV právě vedle Hondy E. Automobilka předpokládá, že nové SUV bude do konce roku 2024 tvořit až 22 % jejich prodejů ve Spojeném království, což odpovídá ekvivalentu asi 7500 vozů.