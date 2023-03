Ford představuje elektrický Explorer, nabízí bohatou výbavu i pohon všech kol

Na palubě je také armáda jízdních asistentů, mezi které se kromě těch běžných, jako adaptivní tempomat, autonomní nouzové brzdění nebo hlídání mrtvého úhlu, řadí také aktivní asistent pro jízdu středem jízdního pruhu se schopností samočinně přejet do jiného. Je tu také asistent vystupování, který upozorní členy osádky, když zezadu přijíždí jiné vozidlo, aby mu neotevřeli dveře do jízdní dráhy.

K dispozici je rovněž systém hlídající provoz za vozidlem při couvání, hlídá i provoz kolem sebe včetně cyklistů a chodců, kteří by mohli křížit jízdní dráhu vozu, a upozorní na ně, a to i v případě, že se pohybují podél vozovky, např. na chodníku. Také umí sám zaparkovat do příčného i podélného parkovacího místa či z podélného vyjet ven a standardně dodávanou couvací kameru je možné rozšířit o systém pro 360° pohled. K mání jsou i světlomety s funkcí LED Matrix, tedy vykrývání okolního provozu.