Elektromobily tvořily přes 82 procent aut prodaných loni v Norsku, na prvním místě je Tesla

Podíl plně elektrických aut na celkovém prodeji automobilů v Norsku loni dosáhl 82,4 procenta, zvýšil se tak ze 79,3 procenta v roce předchozím. V úterý to oznámil norský svaz OFV. Žádná jiná země tak vysoký podíl elektromobilů nemá. Třetím rokem tam vede americký výrobce Tesla navzdory trvajícím sporům s vlivnými odbory, uvedla agentura Reuters . Norská vláda začala před lety prodej elektromobilů silně dotovat.

Norsko je významným producentem ropy. Ve snaze stát se první zemí, která do roku 2025 ukončí prodej aut na benzin a naftu ale vláda osvobozuje plně elektrická vozidla od mnoha daní uvalených na auta, která jezdí na fosilní paliva, ačkoli některé poplatky byly zavedeny teprve loni.

Tesla čelí v severském regionu odporu odborářů a penzijních fondů, protože odmítá přijmout požadavek švédských mechaniků na kolektivní vyjednávání týkající se mezd a dalších pracovních podmínek. V důsledku toho švédští přístavní dělníci, řidiči kamionů, zaměstnanci pošty, úklidových služeb, elektrikáři a další odmítají poskytovat společnosti Tesla servis. Podporu odborů získali také v Norsku, Dánsku a ve Finsku, kde odboráři pomáhají blokovat dovoz elektromobilů Tesla do Švédska.

Přesto nic nenasvědčuje tomu, že by měl konflikt negativní dopady na prodej vozů Tesla v Norsku, řekla šéfka norské asociace pro elektromobilitu Christina Buová. „Nevidíme žádné signály, které by tomu nasvědčovaly,“ řekla agentuře Reuters.

Buová řekla, že tržní podíl elektromobilů by letos mohl vzrůst na 95 procent. Cíl 100 procent, který stanovil norský parlament, je plánován hned na příští rok, tedy 2025. „Je to velký skok, ale podobný skok jsme měli už dříve, z roku 2021 na rok 2022, kde jsme zaznamenali nárůst skoro o 15 procentních bodů. Proto si myslím, že to v roce 2024 dokážeme,“ řekla Buová.