Elektrický Nissan Ariya dokončil cestu ze severního na jižní pól, trvala 10 měsíců

Po 10 měsících na cestách dokončili Chris a Julie Ramseyovi svou unikátní cestu ze severního na jižní pól v čistě elektrickém Nissanu Leaf. Podle tiskové zprávy automobilky Nissan, která cestu podporovala, je to vůbec poprvé, kdy jakýkoliv automobil (bez ohledu na pohon) tuto cestu dokončil.

Na svou výpravu si vzali Nissan Ariya s pohonem všech kol e-4ORCE a sériovým pohonným systémem, tedy elektromotory a bateriemi bez úprav. Vůz ale prošel úpravou u specialistů z Arctic Trucks, díky kterým se do podběhů nastěhovaly 39palcové terénní pneumatiky BF Goodrich.

Myšlenka na cestu ze severního pólu na jižní se v hlavách manželů začala rodit již v roce 2017, kdy absolvovali náročnou Mongol Rally s elektrickým Nissanem Leaf. Bylo to přitom poprvé, kdy se někdo s elektromobilem vydal na tento náročný závod, který měří přes 10 000 kilometrů a často vede nehostinnými končinami.

„Nemůžu uvěřit, že jsme na jižním pólu. Po tolika letech plánování mi to připadá neskutečné. Vždy jsem plně důvěřoval úžasným schopnostem elektromobilů a věděl jsem, že náš Nissan Ariya zvládne vše, co mu bude předhozeno. Ale bylo to mnohem těžší, než jsem předpokládal,“ uvedl Chris Ramsey.