První elektromobil Alfy Romeo má být převlečeným jeepem

Italská Alfa Romeo patří ke značkám, které dosud nemají v nabídce žádné plně elektrické vozidlo, a to navzdory tomu, že značka chce už za čtyři roky prodávat výhradně elektromobily. Již z dřívějška nicméně víme, že první elektromobil by měl přijít v roce 2024.

Britský web Autocar nyní přináší více informací o tom, jak by měl vůz vypadat. Nejdůležitější zprávou je, že by to mělo být dvojče evropského Auta roku - Jeepu Avenger.