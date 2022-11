Elektrické lamborghini bude čtyřmístné

Lamborghini si stojí za tím, že elektromobilita je pro značku v některých odvětvích dobrou technologií, která se hodí do filozofie firmy. „Některé z našich pilířů z technologického hlediska dokonale zapadají do světa elektromobilů. Ať už se jedná o integraci dílů z uhlíkových vláken do karoserie, tak integraci baterie jako konstrukčního dílu. To je něco, nám rozvazuje ruce v rámci designu a aerodynamiky,“ uvedl například pro Auto Express technický ředitel Lamborghini Rouven Mohr.