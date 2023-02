Dvanáctiválec v Bentley má dny sečteny, skončí s modelem Batur

Za dvacet let, co Bentley W12 do svých vozů montuje, vzniklo přes sto tisíc kusů. Do konce jeho výroby jich už zas tak moc nepřibude; všech 18 baturů je prodaných, ale ostatní modely značky ještě je možné s W12 objednat. Automobilka pochopitelně předpokládá ohromný zájem, takže kdo chce vlastnit jeden z posledních dvanáctiválců vůbec a poslední u koncernu Volkswagen, neměl by otálet.