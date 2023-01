Dacia si utahuje z měsíčních plateb za vyhřívané sedačky, nabízí termofor zdarma

Některé automobilky nabízejí ve svých autech možnost odemčení nějakého prvku na základě měsíčního poplatku. Ten prvek však v autě vozíte stále, jen k němu máte přístup pouze tehdy, platíte-li měsíční paušál. Idea stojící za tím je, že např. vyhřívané sedačky potřebujete jen v zimě, takže za ně v létě nemusíte platit.

Směrem k teplu na palubě míří nový produkt z katalogu příslušenství značky Dacia. Je to termofor, tedy placatá láhev, která hřeje, když ji naplníte horkou vodou, a podle britského zastoupení značky dokáže pomoci, když v autě nemáte vyhřívané sedačky.

Foto: Dacia Termofor Dacia

Dacia do svých aut vyhřívané přední sedačky samozřejmě nabízí a za termofor, nazvaný Heated Seat Savior, nechce žádné peníze. Lidé si ho mohou přijít vyzvednout do prodejen na Brent Crossu v Londýně, na ulici Trinity Way v Manchesteru nebo na ulici Fendrod Way ve Swansea, dokud se nevypotřebuje zásoba 75 kusů.

„Je to samozřejmě trocha legrace, ovšem vyzdvihuje to směr, kterým se automobilový průmysl vydává po stránce přístupu k funkcím vozu v závislosti na měsíčním paušálu. Chtít po někom peníze navíc za to, co už je v autě nainstalované, rozhodně není přístup, který by vyznávala Dacia,“ nechal se slyšet šéf marketingu britského zastoupení značky Luke Broad.

Foto: Dacia Termofor Dacia

Malý termofor samozřejmě není plnohodnotnou náhradou vyhřívané sedačky, jelikož zahřívá jen malou část těla, a to ještě jen do doby, než voda vychladne. Vodu, kterou do něj nalijete, taky musíte předem samozřejmě nějak zahřát.

Nutno podotknout, že měsíční platba za přístup k nějaké funkci auta je vykoupena faktem, že za tu funkci člověk nezaplatí při nákupu auta. Může se to vyplatit, pokud člověk ví, že by ji použil jen výjimečně. Kromě vyhřívaných sedaček se to může týkat také např. adaptivního tempomatu či asistenta jízdy v jízdním pruhu.