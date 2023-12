Čistě elektrická Dacia Duster? Automobilka má zatím prý dost času

Vedení značky Dacia si totiž dobře uvědomuje, že spalovací motory jsou jednou z jejích předností. Zatímco její mateřská skupina Renault ve velkém elektrifikuje, Dacia zastává konzervativnější přístup, nabízí alternativní mobilitu a mohla by sloužit jako pomyslná „záchranná vesta“ v nejistém budoucím prostředí.

„Není to závod o co nejrychlejší elektrifikaci. Možná bych mohl říct i opak. Jsou tu tyto dvě věci, které se pohybují současně. Musíme být prostě konzistentní,“ uvedl Le Vot pro Autocar. „Samozřejmě ale není možné, abychom nic nedělali. Dekarbonizujeme krok za krokem, takže tím prvním je LPG – o 10 % méně uhlíku – a druhý přijde, až se zvýší tlak a trh si to vyžádá. Pak přejdeme na full hybridy.“