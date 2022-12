Čínský řidič musel jet, dokud mu nedošlo palivo. Údajně selhal tempomat i brzdy

Zní vám to jako ony příběhy o splašených teslách, které pořád zrychlují, ale následně se ukáže, že řidič jen místo brzdového pedálu v panice šlapal na plyn? Nejste sami. Věcí, které by musely selhat, aby skutečně nezbývalo nic jiného než jet, dokud nedojde palivo, je více - zejména parkovací brzda a volič převodovky, případně táhla řazení. Jakou převodovku vůz měl, není známo.

U samočinné převodovky zase volič posunete do polohy N a vůz by měl vyřadit; elektronický volič je někdy třeba podržet v dané pozici, ale vůz by nikdy neměl odmítnout vyřadit, když mu to řidič přikáže. Ve všech těchto případech vůz zastaví dříve než po 500 kilometrech.