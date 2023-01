Čínská firma otevřela v Německu jeden z největších závodů na baterie pro elektromobily

Továrna teď zaměstnává zhruba 1000 lidí. Prezident evropských aktivit společnosti CATL Matthias Zentgraf při ceremoniálu k otevření závodu uvedl, že do konce letošního roku by se měl počet zaměstnanců zdvojnásobit.

Společnost CATL je podle výzkumné skupiny SNE Research největším výrobcem baterií pro elektromobily na světě. Závod v Arnstadtu, jehož výstavba začala v roce 2019, je první továrnou firmy v Evropě. Svou druhou evropskou továrnu hodlá CATL podle Zentgrafa začít stavět ve druhé polovině letošního roku. Produkci by tato továrna měla zahájit do dvou až tří let, uvedla agentura Reuters.