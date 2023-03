Cesta do budoucnosti? Britské firmy ukazují autoveterány přestavěné na elektropohon

Nasednete do svého dekády starého jaguaru či austinu healey, otočíte klíčkem ve spínačce - a místo probuzení spalovacího motoru se jen rozsvítí kontrolka a vy neslyšně odjíždíte. Pro některé nadšence do historických vozidel noční můra, pro jiné cesta, jak se svou hračkou jezdit i v budoucnosti.

Podobný příběh má Porsche 911 nebo původní Land Rover, upravené firmou Electrogenic. „Někteří lidé to dělají, protože jim jde o životní prostředí. Jiní měli to auto v rodině dlouhou dobu a ono potřebuje novou životní sílu. Motor je unavený, takže je dobrý čas ho přestavět. Další lidé to dělají kvůli přístupnosti, je to snazší na řízení a je to spolehlivé. Někdo zase vždycky chtěl veterána, zejména mladí lidé, ale nemají čas ani znalosti, aby ho udrželi v provozu. Když je elektrické, jen otočíte klíčem a můžete jet,“ vysvětluje Steve Drummond, ředitel firmy.