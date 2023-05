Český tým Toyoty pojede Dakar, pilotovat bude matador Tomáš Ouředníček

S koncepčně shodným vozem, jako je ten, s nímž si Násir Attíja z Kataru letos připsal pátý triumf na slavné soutěži, by chtěl Ouředníček vylepšit své maximum, kterým je 17. místo z roku 2019. Projekt Toyota Gazoo Racing Czech je však víceletý a Ouředníček věří, že bude v budoucnu schopen bojovat s absolutní špičkou v kategorii.

„Prakticky všechny vozy, se kterými jsme v minulosti Dakar jeli, jsme se pokoušeli i vyvíjet. Vždy jsme toužili po tom, abychom měli auto, které je hotové a nebrzdila nás technika. To se snad teď stalo,“ řekl Ouředníček v pátek večer na slavnostním představení vozu a dalších týmových plánů.

„Dostat se do vozu od nejlepšího závodního týmu světa je snem každého jezdce. Na tom, abychom získali příležitost usednout právě do špičkové toyoty, jsme tvrdě pracovali dlouhou dobu. Je to velká odměna za naše výkony i vytrvalost,“ podotkl brněnský rodák, který startoval na Dakaru osmkrát.