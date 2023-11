Cadillac je o krok blíže formuli 1, mateřský koncern GM byl schválen jako dodavatel motorů

Ačkoli Cadillac a stáj Andretti oznámily své partnerství již v lednu, míra zapojení koncernu GM nebyla dosud zcela jasná. Nyní je patrné, že se do královny motorsportu značka chystá i s vývojem vlastního agregátu.

Právě fakt, že půjde o tovární tým se vším všudy, je zásadní. Přestože totiž tým již obdržel souhlas od FIA, znamená to pouze, že řídící orgán věří, že má zdroje a odborné znalosti, aby se stal zdravým konkurentem. Tým stále musí přesvědčovat organizátory seriálu, že si zaslouží být přidán na startovní rošt.

To se ukázalo jako obtížné pro společnost Andretti Global, která se v průběhu let pokoušela a nedokázala najít oporu ve sportu. The Race však uvádí, že F1 dává přednost plnohodnotným týmům, které přicházejí s vlastními dodavateli pohonných jednotek, spíše než zákaznickým týmům, které kupují motor od některého ze stávajících dodavatelů.