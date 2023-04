Britská firma slibuje nabití elektromobilu za 10 minut díky speciálnímu magnetickému poli

Spočívá v instalaci podložky do asfaltu parkovacího místa určeného k nabíjení, která je připojena k elektřině a vytváří magnetické pole. To je navržené speciálně k tomu, aby usnadnilo pohyb iontů při nabíjení.

„Ionty se při nabíjení pohybují od katody k anodě. Jenže místo aby cestovaly přímo bez překážek, musí se vyhnout částicím a dalším materiálům. My jsme se podívali na všechny překážky, které ionty musí překonat, a snížili jejich vliv pomocí speciálního magnetického pole,“ cituje britský web Autocar , který zprávu přináší, Thomase Heenana, zakladatele Gaussionu.

Že je to možné, zjistil Heenan v roce 2014, když studoval chování iontů v článcích a začínal s doktorským studiem na Londýnské univerzitě. Testováním dokonce zjistil, že tato metoda dokáže zásadně prodloužit životnost baterie.

„Vzali jsme články, které byly stavěné na to, aby se z nuly na 100 % nabily za hodinu. Nabili jsme je z 10 na 80 % během deseti minut. Udělali jsme to tisíckrát a ony měly vydržet pouze 300 cyklů,“ říká dále Heenan a dodává, že by mohli pokračovat donekonečna: „Ve skutečnosti jsme nebyli ani poblíž limitu.“