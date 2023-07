BMW otevřelo u Sokolova své největší testovací centrum na světě

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) je otevření centra milníkem pro kraj. „Začíná tady něco na nevyšší technologické úrovni. Je to jedna z mála lokalit na světě, která disponuje takovou infrastrukturou. A je to velké očekávání i pro budoucnost, a to nejen pro příliv mozků do Karlovarského kraje, ale i možného rozšiřování areálu,“ řekl ve středu Kulhánek.