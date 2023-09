BMW investuje do britské výroby elektromobilů Mini u Oxfordu stovky milionů liber

Německá automobilka BMW plánuje investici do výroby elektromobilů Mini v Británii. S odvoláním na informace vlády to v pondělí uvedla BBC. Výroba dvou nových elektromobilů Mini by měla být v továrně Cowley nedaleko Oxfordu zahájena v roce 2026 a firma do ní chce vložit asi 600 milionů liber (17,1 miliardy Kč). Investice zajistí továrně budoucnost a práci pro více než 4000 lidí.

Foto: Mini Mini Cooper SE

Článek Ministryně obchodu Kemi Badenochová se kvůli ohlášené investici chystá závod navštívit, uvedla vláda, která také upozornila, že investice následuje po „rozsáhlé vládní angažovanosti a podpoře“. Vláda přesnou částku investice neuvedla, pouze připomněla, že celkové investice do automobilového sektoru díky jejím krokům z posledních let přesáhnou šest miliard liber (171 miliard Kč). Podle BBC se očekává, že BMW do modernizace závodu, výrobních linek, rozšíření karosárny a nového prostoru pro instalaci baterií investuje 600 milionů liber. Plánuje také vybudovat další logistické zázemí. Mini Cooper přijíždí v nové generaci V Británii by se tak měly vyrábět dva elektromobily nové generace, již uvedený hatchback Cooper a odvozený crossover Aceman, který byl zatím k vidění jen ve formě předprodukčního konceptu. Tyto dva modely začnou sjíždět z pásů nejprve pouze v Číně. Třetí nový elektrický model, SUV Countryman, se bude vyrábět v Německu. Zatím není jasné, odkud budou pocházet baterie pro vozy Mini vyráběné v Británii. To by mohl být problém, protože od příštího roku má platit, že elektromobily s bateriemi vyrobenými mimo Británii nebo EU budou při přepravě přes Lamanšský průliv podléhat vysokým clům. BMW je jedním z podniků, které v EU i Británii lobbují za zmírnění nebo odložení tohoto opatření. V Británii bude investovat do výroby elektromobilů a baterií i indická Tata coby vlastník automobilky Jaguar Land Rover. V červenci oznámila, že investuje čtyři miliardy liber do závodu na baterie pro elektromobily. Mini uvedlo nový countryman. Je ještě větší, poprvé i elektrický Hravě, bez chromu a kůže. Mini vstupuje do nové éry s elektromobilem Aceman