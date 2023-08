Bentley zmenšil ikonický Blower, jezdit bude na elektřinu

Automobilka Bentley ve spolupráci s The Little Car Company představila reinkarnaci jednoho ze svých ikonických modelů - Blower Bentley 4 1/2 Litre z roku 1929. Novinka je zcela identická s původním vozem, až na dva detaily.

Tím prvním je velikost - novinka byla zmenšena na 85 % původního stroje. To znamená, že měří na délku 3,7 metru a na šířku metr a půl. O odpružení se však stále starají listová pera a třecí tlumiče jako u originálu.

„Juniorský“ blower není unikátní stavbou, firma The Little Car Company ho bude vyrábět a prodávat za nezveřejněnou cenu. Prvních 99 kusů bude patřit do zaváděcí „First Edition“ a výroba začne v polovině roku 2024. Podle automobilky bude vůz legální k provozu na pozemních komunikacích v Evropě i v USA.