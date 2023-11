I když se do elektrické budoucnosti chystá kompletní modelová řada goodwoodské automobilky, první na řadě je ta nejatraktivnější karoserie, dvoudveřové kupé. Poté, co se přestal vyrábět wraith, jde o jediný takový vůz v nabídce. Právě s wraithem má spectre společnou i siluetu pozvolně klesající střešní linie typu fastback.

Neznamená to však, že by nebyl kladen důraz na aerodynamiku. Naopak, ve snaze o co nejnižší odpor vzduchu ustoupila i 112letá soška Spirit of Ecstasy, která je na přídi kupé více pokrčená.