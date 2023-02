Test MG EHS: Dobré, ale zároveň k zlosti

EHS stejně jako menší ZS boduje vzhledem, byť může působit trochu nemoderně, a to opravdu hodně, zvenčí i uvnitř. V celkovém designu se autoři možná trochu inspirovali u starší Mazdy CX-5 a zadní světla mohou někomu připomenout mercedesy, detaily lamp však oko potěší.

Interiér nabídne kromě pěkného designu také docela vysokou kvalitu materiálů a pár zajímavých detailů. Jsou to třeba držáky nápojů v zadní loketní opěrce, řada hezkých tlačítek na středové konzoli s ambientním nasvícením nebo velmi dobrá ergonomie páček pod volantem, které si prsty rychle zapamatují, a řidiči se tak s nimi snadno pracuje.

Kromě mizerného výhledu ven okolo zrcátek – zejména toho vnitřního, přes které nevidím do zatáček – je snad největším problémem infotainment. Je stejný jako u ZS, což znamená zoufale vysoký jas podsvícení i na nejnižší hodnotu – ale to je jeho nejmenší problém. Android Auto funguje sporadicky, zde žádné překvapení, stejně jako u neskutečně dlouhé prodlevy v reakci na jakýkoliv povel.

K čemu to je dobré? Pořádně k ničemu, snad až na to, že se dá spočítat, jak moc zrovna baterii nabíjíte rekuperací. Vídám až nějakých 70 ampér při 330 voltech, což je 23,1 kilowattu, a když zapnu režim dobíjení baterie spalovacím motorem za jízdy – což je mimochodem díky pomalému infotainmentu se složitým menu docela oříšek – při ustálené jízdě po rovině se nabíjí zhruba osmi kilowatty.

EHS samozřejmě jako všechny plug-in hybridy lze přepnout i do režimu čistě elektrické jízdy, ovšem zde je další velký kámen úrazu tohoto vozu. Snad všechny plug-in hybridy na světě umí plnohodnotně topit elektřinou, aby se i v zimě dalo jezdit po městě jen na elektřinu.

Všechny, až na EHS, které má jen elektrický článek ke zrychlení topení. V teplotách okolo nuly se tedy vždycky po „nastartování“ rozběhne i spalovací motor, jen aby ohřál chladicí kapalinu kvůli topení, a nedovolí mi přepnout do elektrického módu, dokud není v kabině jakžtakž teplo.

Zpráva, která se zobrazí na displeji, navíc zní „EV Mode Entry Not Support“, tedy „Vstup do režimu EV není podporován“. Připomíná mi to varování „Slide carefully“, tedy „Klouzejte opatrně“, které jsem viděl u schodiště někde v Číně, aby lidé dávali pozor na uklouznutí. Nebo „Úroveň větru“ pro rychlost ventilátoru v ZS.