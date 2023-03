Auta se spalovacími motory budeme nabízet ještě dlouho, zní ze Škody

Ekonomická situace příliš nesvědčí mnoha trhům, ani tomu s auty. Prodeji ojetých vozů se zabývá program Škoda Plus automobilky Škoda Auto. Jaký zaznamenáváte vývoj?

Trend prodeje byl rostoucí až do vrcholu před rokem 2022. V roce 2021 se prodalo 55 tisíc vozů a v roce 2022 byl pokles na 42 800 aut. Zásadní problém byl se zdrojem nových ročních ojetin.

Kvůli krizi způsobené covidem je nedostatek dílů potřebných pro výrobu nových vozů a z tohoto důvodu byla omezena jejich výroba. To se logicky promítá do dostupnosti těch nejatraktivnějších ojetých aut. Kvůli tomu bylo potřeba nečekat jen na to, že se budou vracet prodejcům kvalitní ojetiny od zdejších zákazníků, ale podívat se například i do zahraničí.

Projevuje se šetrnost obyvatel patrná z běžných nákupů také na trhu s auty?

Naši zákazníci museli čelit výraznému zvyšování životních nákladů, vysoké inflaci a celkové nejistotě. Zaznamenali jsme jistý pokles poptávky po ojetých vozech, především v druhé polovině roku.

Určité množství zákazníků odložilo nákup vozu. Nejistota na trhu způsobila, že si lidé raději nechali své starší auto. Teď ale v prvních dvou měsících nového roku je patrné mírné zlepšení a my vnímáme oživení poptávky, snad podpořené převládajícími dobrými zprávami o cenách energií a stavu na trhu práce.

Jak se opravuje baterie elektromobilů? Požadavky jsou přísné AutoMoto

Prodej nových aut je do velké míry tažen firmami, jak je to u ojetých aut?

Máme z 90 procent soukromé zákazníky, jsou tedy u nás absolutní majoritou, jen kolem 10 procent jsou firemní zákazníci.

Co udělal ekonomický vývoj posledních měsíců s cenami ojetin?

Vždy velmi záleží na modelu, ale průměrná cena stoupla asi o 12 procent, což odpovídá vývoji cen nových vozů a inflaci.

O jaká auta je největší zájem?

Nejvíc zákazníci chtějí roční auta a auta do pěti let stáří. Průměrný věk všech prodaných vozidel činil pět let, průměrný nájezd je 62 tisíc km a průměrná cena 492 tisíc korun. Co se týká modelů, tak loni vyhrála fabia nad octavií. Do předloňska byla octavia jedničkou.

Loni to bylo dané tím, že nebylo tolik nových octavií, na tento model dopadla nejvíc krize s čipy, navíc dodavatele dveřních výplní na tento model postihl na začátku roku 2022 požár. Kvůli nedostatku nových vozů si lidé drželi o něco déle svá auta a nedávali je dál do oběhu, což mělo také vliv na množství kvalitních ojetých vozů v nabídce programu Škoda Plus.

Průměrné stáří vozů vzrostlo na 16 let, což není moc lichotivé. Lidé zjevně nejsou ochotni investovat do drahých aut. Neměla by se cena snížit?

Zákazníci mají různé potřeby a různé ekonomické možnosti, navíc třeba dovoz ze zahraničí je dnes velmi snadný. Starý vozový park ale neprospívá ani bezpečnosti, ani životnímu prostředí. V programu Škoda Plus jsou nejobjemnější kategorií vozy od dvou do pěti let stáří. Společně s mladšími vozy představují přes 70 procent prodejů.

A z důvodu nižší dostupnosti nových vozů z výroby byla u vozů těchto kategorií vysoká poptávka, takže jejich cena neklesala. A pak jsou tu speciální případy, například dvouleté elektrické Citigoe iV, které se už nějaký čas nevyrábí, se stále prodává za původní cenu nového kolem 500 tisíc korun.

Jaký je zájem o elektromobily?

Ten je tažen většími i menšími firmami. U soukromých zákazníků v tuto chvíli převažují nadšenci do těchto nových technologií. Co se týká ojetých vozů, jsme ve vleku prodejů nových vozů. Podíl prodejů elektromobilů byl v loňském roce dvě procenta, u ojetých jsme měli podíl 1,4 procenta na celkovém prodeji. Kopírujeme trend, ale vždy tady bude nějaké zpoždění za trhem s novými auty.

Bude ale nejspíš déle trvat, než se čeští soukromí klienti ve velkém odhodlají k nákupu ojetých elektroaut. Jejich největší obava je o životnost baterie.

My samozřejmě budeme nadále nabízet jen prověřené vozy a vyvíjíme další cesty, jak zákazníka přesvědčit. Vnímáme i nutnost soustředit se na nabídku atraktivních produktů financování. Ovšem je důležité říct, že v programu budeme ještě dlouho nabízet i vozy s klasickými spalovacími motory.