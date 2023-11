Audi se definitivně loučí s modelem TT, tohle je poslední vyrobený kus

View this post on Instagram

Pokud by se jméno TT mělo někdy v budoucnu do nabídky značky vrátit, je téměř jisté, že vsadí na čistě elektrický pohon. Při současných trendech je však otázkou, zda by nová generace modelu TT zůstala malým kupátkem, nebo narostla do podoby malého čtyřdveřového kupé či crossoveru. V minulosti si totiž značka formou konceptů pohrávala s oběma možnostmi.