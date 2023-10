Audi chystá modernizaci hatchbacku S3, prototypy byly natočeny na Nürburgringu

Audi A3 se svou rychlejší verzí S3 jsou v současné generaci už pár let a brzy bude nejvyšší čas na modernizaci. Není tedy s podivem, že se youtubovému kanálu CarSpyMedia podařilo zachytit maskovaný prototyp verze S3 při testování - kde jinde než na Severní smyčce Nürburgringu.

Automobilka už dříve uvedla, že od roku 2026 hodlá na trh uvádět výhradně elektrická auta. To znamená, že současná generace A3 bude patrně poslední se spalovacími motory. Představí-li se v příštím roce jako jedno z posledních spalovacích audi, mohla by vydržet v prodeji do roku 2027 či 2028.