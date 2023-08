Abarth 600 má být druhým ostrým elektromobilem značky

Italská značka Abarth, která se specializuje na úpravy fiatů, před pár měsíci představila ostřejší verzi elektromobilu 500e. Za dva roky by ho měl doplnit druhý, větší podobný vůz, založený na elektrickém Fiatu 600. Naznačil to šéf značek Fiat a Abarth Olivier François, když britskému webu Autocar na otázku na toto téma odpověděl: „Je to logické.“

Pokud by tedy ostrá elektrická šestistovka opravdu vznikla, dá se očekávat, že by podobně jako 500e byla oproti běžnému provedení o něco silnější. Britové odhadují něco kolem 190 koní a 270 Nm. Také by mohla mít jízdní režim pro závodní okruhy, i když to bude crossover.

Abarth v minulosti uvedl, že blesková akcelerace – jedna ze snadno dosažitelných silných stránek elektrického pohonu – není jeho cílem u nového portfolia modelů. Snaží se o přesvědčivější výkony ve středním pásmu.

Otázkou zbývá, jestli potenciální Abarth 600e dostane druhý elektromotor pro pohon všech kol. Podle konceptu elektrického Jeepu Avenger, odhaleného na loňském pařížském autosalonu, by to mohla platforma e-CMP, kterou malé elektromobily koncernu Stellantis zatím používají, umožňovat. Ať to bude jakkoliv, ostrá elektrická šestistovka by mohla být na světě v roce 2025.