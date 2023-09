Režisérka Jana Rezková: Zracená rodina? Stává se nám, že se nalezený s hledajícím potkat nechce

Tereza Pergnerová pro mě byla jasná volba, naopak jsem já doufala, že se bude formát líbit jí. A tak se i naštěstí stalo. Mirek Vaňura prošel rozsáhlým castingem, kde jsme hledali typ muže-novináře, který má k investigativní práci blízko. Jsem ráda, že nakonec vyšlo toto spojení a každý z nich si přesně plní tu úlohu, která mu v pořadu náleží. Terezka je průvodcem člověka, který se rozhodl vydat se do někdy bolestivé minulosti, a Mirek je ten, který má za úkol vypátrat člověka, kterého hledáme, a být mu průvodcem až do společného setkání.

Emoce v obou projektech jsou rozdílné, pokud jde o emoci ve Výměně, je to buď osobní emoce respondentů, nebo emoce vzniklá z rozdílnosti dočasných partnerů. U Ztracené rodiny jsou emoce velmi niterné, které vycházejí z letité bolesti nebo křivdy z dětství. Nejsou to až na výjimky emoce konfrontační. Samozřejmě emoce, které provázejí finální setkání, jsou vlastně nepřenosné a nepopsatelné.

Základem je poměrně malý štáb a velmi osobní přístup, v obou případech se snažíme pohybovat se v domácnostech co nejméně rušivě. Hlavně u Ztracené rodiny se nám lidé svěřují s věcmi, které třeba nikdy nikomu neřekli… Hledání rozhodně není jednoduché, některé případy jsme řešili několik měsíců a některé i rok. Samozřejmě hledáme i v cizině a to je samozřejmě ještě složitější, ale spolupracujeme s detektivními kancelářemi a genealogy po celém světě.

Ve druhém pátrání budou Tereza a Mirek hledat biologickou matku Ivety, ženy ve středních letech, která si ji přeje už spoustu let poznat. K adopci byla dána ve třech letech. Když jí bylo sedmnáct, umřela jí adoptivní máma a musela se starat o otce. O dva roky později se vdávala. S mužem je už třicet let, mají dvě dcery a vnoučata.

Malíř pokojů Ivo, který žije v Anglii, byl hned po narození dán k adopci a už spoustu let hledá biologické příbuzné. Ve Zlíně strávil dětství a dospívání s adoptivními rodiči. Bere je jako životní výhru. Přesto mu to nedá a chtěl by poznat své biologické rodiče.

Zatím máme natočený jeden díl v Kanadě a už půl roku čekáme na pracovní vízum na Kubu. Kanada byla poměrně složitá, tam pátrání trvalo skutečně rok, dokonce jsem tam musela jet dvakrát, protože to byl případ, kdy si paní v Kanadě vůbec nechtěla připustit, že má v Česku nejbližší příbuzné. Stejně tak pátrání na Kubě nebylo jednoduché, tam se muselo našlapovat velmi oparně, a my všichni doufáme, že se nám podaří natáčení zrealizovat. A rozpracovaných máme ještě několik zahraničních dílů, tak snad se nám bude dařit.

Radost máme vždy, když se nám podaří najít druhou stranu. Pak ještě nastává fáze, kde musíme nalezeným vysvětlit, o co jde. Bohužel se nám stává, že nalezený se nechce spojit, natož se s hledajícím potkat. To je obrovské zklamání a je velmi nepříjemné to tlumočit lidem, kteří někoho hledali, protože my hledáme skutečně ty nejbližší, rodiče a sourozence.