Poutní místo Svatý Jan pod Skalou ukrývá léčivý pramen

Tuto nevelkou obec najdete na Berounsku necelých 20 kilometrů jihozápadně od Prahy. Je umístěna v oblasti národní přírodní rezervace Karlštejn, jež je součástí CHKO Český kras. Rozkládá se nad levým břehem Berounky mezi Berounem, Vráží, Mořinou, Karlštejnem a Srbskem. Do tohoto chráněného území tedy spadá i jak hrad Karlštejn, tak například vyhlášený lom Amerika.

Obec tvoří tři místní části, a to Svatý Jan pod Skalou, Sedlec a Záhrabská. V obci je nám nápomocná naučná stezka nazvaná Svatojánské památky, která nás provede po všech důležitých místech.

Historie obce sahá do konce 9. století, kdy se dle legendy v jeskyni pod skálou usadil první český křesťanský poustevník Ivan. V jeskyni ho pokoušeli zlí duchové, a proto se rozhodl odejít. Na návrší se mu při odchodu pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel a předal mu dřevěný křížek, jímž zlé démony z jeskyně vypudil.

Kaple je postavena v čistém novogotickém slohu mnichovským stavitelem Bernhardem Grueberem a slouží i jako hrobka rodiny Bergerů. Přední část kaple tvoří gotický portál, pod nímž vede vchod do krypty. Kapli zdobí gotické ozdoby a barevné mozaiky na oknech. Při vchodu do hrobky si nemůžeme nevšimnou reliéfu anděla smrti držícího nápis: „Přijde hodina a nyní je, kdy mrtví uslyší hlas syna Božího.“

Součástí kláštera je raně barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele. Kostel byl postaven architektem C. Luragem v roce 1661. Kostel je propojen se starým skalním kostelem, s jeskyní sv. Ivana. Hlavní oltář zdobí obraz Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi z roku 1695, nad nímž stojí velký kříž, jenž byl kdysi darem od poutníků ze Starého Města pražského a původně stával na Karlově mostě.

Součástí stavby je vchod do jeskyně, k jejíž největší dominantě patří portál starého renesančního kostelíku Panny Marie, vytesaného do skály původní krasové travertinové jeskyně a zdobeného krápníkovou výzdobou.

Zdejší voda byla využívána zejména na počátku 20. století, kdy zde byly zřízeny vodoléčebné lázně. Ještě do 70. let byla minerální voda pod názvem „Ivanka“ stáčena do lahví a rozvážena. Na místě nalezneme aktuální údaje z rozborů vody, který udává, že pramen nejčistší a též tedy nejvhodnější ke konzumaci je vytékající z kamenného korýtka. I přesto, že nejsou rozbory vody v současné době stoprocentní, je pramen stále vyhledávaným zdrojem vody pro tisíce návštěvníků.