Obnova zámecké oranžerie ve Světlé nad Sázavou finišuje

V rámci záchrany oranžerie se musela zlikvidovat většina rostlin, neboť byly napadené plísní a i jinak poškozené. Zimní zahrada se tak dává od jara dohromady prakticky komplet, a to zejména s podporou pěstitelů – dárců Petra Brože a Pavla Šimíka. Zámečtí se obrátili s výzvou o jmenovité druhy potřebných rostlin i na veřejnost, žádost ale u jinak velmi ochotných lidí narážela na nedostatek znalostí.

„Lidé nám hodně vozili pokojové rostliny, které je třeba na zimu přemisťovat do prostor s odpovídající teplotou. Ale potřeba jsou hlavně mrazuvzdorné trvalky, popínavky k pokrytí interiérových stěn. Navíc to musí být tzv. třidéčkové: skladba vyžaduje různou barevnost, velikost, formu…, aby to byl skutečně interiér zámeckého skleníku,“ uvedla Helena Degerme.