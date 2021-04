Nadšenci chtějí zachránit pálavskou zříceninu Děvičky

„Hrad je nyní ve stavu, kdy jeho některé části ohrožují životy návštěvníků. Zřícenina chátrá, rozpadá se a hrozí, že do pár desítek let zmizí úplně. To místo má svého genia loci a výhled do krajiny bez kulis majestátního hradu by již postrádal tu nezapomenutelnou romantiku,“ uvedl prezident spolku Marek Ševeček. Spolek Památky Pálavy si vzal za cíl sanaci zříceniny hradu. Historický objekt si pronajal od Lesů České republiky a pustil se do záchrany.

Začali s vysvobozením zříceniny ze sevření rozšiřujících se živelně rostoucích porostů. Pro takto získané dřevo mají využití, chtějí z něj vyrobit zábradlí pro část paláce a do okenních otvorů. Mimo jiné proto, aby některý z návštěvníků při hledání co nejoriginálnější fotografie či módního selfie z hradu nevypadl.

Práce vyjdou na miliony korun

Už jen prvotní úklid a zabezpečení zříceniny představuje nemálo práce. „Lidi by byli, s penězi je to horší. Pomocnou ruku slíbili Brontosauři, skauti a další. Samozřejmě teď nás v práci přibrzdila pandemie, je problém se na Děvičky dostat, přesto jsme ještě v březnu stačili začít s likvidací zbytné vegetace. Jak to půjde, zahájíme drobné sanační práce,“ uvedl Ševeček.

„Máme příslib 140 tisíc korun z ministerstva kultury. Dvaceti tisíci nám přispěje obec Pavlov. Ale potřeba jen na letošní práce je milion korun,“ povzdechl si Ševeček.

A první etapa úpravy zříceniny, kterou by chtěli zvládnout zhruba do roku 2028, spolkne asi deset milionů. K tomu nadšenci potřebují splnit i nezbytné administrativní úkony. V první řadě se musí uskutečnit stavebně historický průzkum hradu Děvičky, poté připravit projekty a spustit nutné záchranné a stabilizační práce.

„Musíme hlavně zajistit cimbuří v západní části paláce a na východě u rozštěpu obvodové zdi. Tyto části jsou v havarijním stavu a další zimu by nemusely přežít,“ řekl Ševeček.

Slabinou hradu je i klenba sklepení. Tam se šéf spolku obává zborcení, což by v případě, že spadne s turisty, mohlo dopadnout zle. „Hrad stojí téměř 800 let a my bychom se rádi zasadili o to, aby tu stál minimálně dalších 800 let, stále jako krásné torzo,“ připomněl hlavní myšlenku Ševeček.