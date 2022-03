Hrady a zámky otvírají náruč turistům

Hrady a zámky na jihu Moravy o prvním dubnovém víkendu opět otevřou po zimní přestávce své brány. Kasteláni doufají, že letošní turistická sezona bude už bez nutnosti nosit roušky a řídit se přísnými hygienickými předpisy kvůli koronaviru. Očekávají, že po ústupu pandemie by se měl život vrátit do klasických kolejí, což by se mohlo odrazit v nárůstu návštěvnosti.