Bývalé „české Lurdy“ přežily četná rabování, jizvy se ale hojí pomalu

Nevelká obec Skoky (dříve také Mariánské Skoky, německy Maria Stock) byla do počátku 18. století prosta svatostánku, kde by se místní mohli účastnit bohoslužeb - k tomu sloužil kostel ve Žluticích. A jelikož do kostela to bylo nějakých deset kilometrů, ne vždy se chtělo sedlákům nejen pro nepřízeň počasí trmácet se do kostela a zpět.