Na hrady a zámky za hranici. Projekt propojí jihočeské památky s rakouskými

Přestože Rakušané jezdí pravidelně do jižních Čech a tráví dovolené například u lipenské vodní nádrže, rozhodně nevévodí žebříčkům počtu návštěvníků na památkách. Zrovna tak ale Jihočeši nevyhledávají rakouské hrady a zámky. Změnit by to měl přeshraniční projekt Památky žijí, který počítá s propagací méně známých historických objektů v obou zemích.