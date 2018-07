mšv, Novinky

Praha



Husité na Vítkově

Přeneste se do doby husitů. Na pražském Vítkově se v sobotu uskuteční další ročník akce Hrrr na ně!, jejímž hlavním tahákem je rekonstrukce historické bitvy, která se na vrchu před 598 lety skutečně odehrála.

Nebudou chybět slavné vozové hradby, ale také rytířské a šermířské souboje, vystoupení kejklířů, loutkové divadlo a dobová kuchyně, která po tak vysilujícím programu pomůže zahnat hlad. Více informací zde.

Rodinná dílna

V holešovické galerii DOX se v sobotu odehraje další z rodinných výtvarných dílen. Tentokrát se návštěvníci zaměří na světlo, které se umí lámat, odrážet, vlnit, šířit a mnoho dalšího. Účastníci si ale pohrají nejen se samotným světlem, ale i s dalšími aspekty, jako jsou barva, stín, odlesk či záblesk. K tvorbě pomohou různé výtvarné i nevýtvarné materiály. Vstupné je 90 korun. Více informací zde.

Procházka za lišejníky

Vyrazte v sobotu na procházku po Divoké Šárce. Nikoli však obyčejnou, zaměřena bude na lišejníky. Dozvíte se, co to vlastně lišejník je, proč může růst téměř kdekoli a jaké existují druhy. Zajímavosti sdělí a na dotazy odpoví vedoucí mykologického oddělení Národního muzea. Zájemci ať nezapomenou na vybavení vhodné do přírody. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Oživlý středověk

Středověká řemesla ožijí o víkendu na hradě Zlenice. Přeneste se do doby císaře Karla IV. a setkejte se s řemeslníky, které byste za panovníkovy vlády potkali úplně všude. Letos nově uvidíte při práci také hrnčíře, mincíře nebo zhlédnete, jak se tavil bronz. Chybět ovšem nebude ani ukázka středověké kuchyně a dobová hudba. Více informací zde.

Sokolníci a šermíři

Chystáte se o víkendu na Křivoklát? Pak budete mít jedinečnou příležitost si prohlídku hradu ozvláštnit. Na nádvoří totiž budou probíhat šermířská vystoupení, ale dorazí i sokolnice, která předvede svoje dravce. Vstupné na nádvoří je 60 korun, ale pro návštěvníky hradu, kteří si zakoupí lístek na prohlídku, je zdarma. Více zde.

Jihočeský kraj

Chutě předků

Prožijte jeden den mezi obyvateli raně středověké vesnice a zjistěte, jaké chutě naši předci vlastně měli. Malí i velcí návštěvníci si budou moci zkusit mletí mouky, pečení placek na ohni nebo vaření kaše. Chybět nebude ani zábavný kvíz, který prověří získané znalosti. Akce se koná v zážitkovém parku Zeměráj, v němž si budete moci vyzkoušet i kterékoli zbylé atrakce. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Slavnosti na zámku

Zámek v Boru chystá na sobotu historické slavnosti. Zaskočte do minulosti a potkejte se s dobovými postavami, jako jsou šermíři, sokolníci nebo kejklíři, kteří návštěvníky pobaví. Kdo se bude chtít pobavit svépomocí, pro toho jsou připraveny hry či řemesla. Chybět ovšem nebude ani divadlo, vystoupení na koních a závěrem také ohňostroj. Více naleznete zde.

Karlovarský kraj

Jízdy vláčkem

Navštivte o víkendu přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových Lázní. Uskuteční se zde jízdy důlním vláčkem Kateřina, při nichž se můžete kochat okolními unikátními přírodními úkazy. Vagóny, které dříve vozily vytěžený jíl, dnes slouží jako turistická atrakce. Více zde.

Ústecký kraj

Pohádka na zámku

Pokud chcete svým dětem ozvláštnit nedělní odpoledne pohádkou, vyrazte na zámek Velké Březno. Návštěvníci se zde mohou těšit na čtenou pohádku v podání herce Zdeňka Balcara. Výpravný příběh Divotvorný meč na motivy pohádky Boženy Němcové bude plný nečekaných událostí a her, které děti více zapojí do děje. Více informací zde.

Liberecký kraj

Papírová sobota

Zkuste si vyrobit něco z papíru. Na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech se uskuteční tradiční tvořivé odpoledne zaměřené na zpracování nějakého tradičního materiálu. Tentokrát to tedy bude papír a návštěvníci zjistí, kolik podob může získat. Vyrobte si papírový šperk nebo vlastní ruční papír. Na odpoledne jsou připraveny pohádky nebo výroba zvířecích masek. Více zde.

Královéhradecký kraj

Zámecké slavnosti

O víkendu se na Hrádku u Nechanic uskuteční zámecké slavnosti, které návštěvníkům nabídnou kostýmované prohlídky s příběhem, dobový jarmark s řemeslníky a výrobky, ale i s občerstvením. Malí návštěvníci se při prohlídce zábavnou formou dozvědí něco o historii, připraven je i doprovodný program. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

S králem na hradě

V neděli navštíví hrad Kunětická hora král Vladislav Jagellonský. Pokud se s ním chcete setkat, můžete tak učinit v rámci kostýmovaných prohlídek, které jsou vedeny formou dialogu mezi králem a hofmistrem Vilémem II. z Pernštejna. Návštěvníci zhlédnou také ceremonii pasování na rytíře a další. Více najdete zde.

Vysočina

Den pro kostely

Pokud vás fascinují kostely coby architektonické skvosty, vyrazte v sobotu do Lipnice nad Sázavou na den pro tamní kostely. Zájemci mohou vyrazit na komentované prohlídky tří objektů a dozvědět se něco z jejich historie. Mohou se zúčastnit i mše. Akci doplní také svatomarkétská pouť, která v pozdějších hodinách slibuje například divadlo. Více zde.

Jihomoravský kraj

Kovářská sobota

Procvičit si znalosti, dovednost i zručnost. To kromě jiného slibuje Kovářská sobota v Těšanech. Na akci zjistíte, že kovářství a kolářství ještě nejsou řemesly minulosti, setkáte se s mistry těchto oborů, budete jim moci nahlédnout pod ruce nebo si pod jejich dohledem něco vytvořit. Vstup na akci je v rámci běžného vstupu do kovárny. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Bioslavnosti

V sobotu se ve Starém Městě koná další ročník Bioslavností, které svým návštěvníkům nabízejí možnost ochutnat jídlo od lokálních výrobců, ale i české obiloviny v různých podobách — netradiční chleby, pohankové palačinky, ječné lívance nebo špaldové pivo. Ve mlýně nahlédnete přímo do procesu zpracování potravin. Chybět nebude ani program pouze pro děti. Další informace zde.

Zlínský kraj

Sklářská neděle

Areál Mlýnské doliny v Rožnově pod Radhoštěm v neděli ožije. Na Sklářskou neděli se sem sjedou mistři svého oboru, aby návštěvníkům ukázali různé techniky zpracování skla a to, jak vznikají foukané nádoby nebo ozdoby. Do práce se budou moci zapojit i děti s rodiči a vytvořit si něco na památku. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Lukostřelecký turnaj

Velkolepý lukostřelecký turnaj se v sobotu uskuteční na zámku ve Slezských Rudolticích. Kromě svištění šípů budou řinčet meče, proběhnou rytířská klání nebo ukázky turnajových jezdeckých disciplín. Dobovou atmosféru dokreslí středověké stany nebo zbrojnice a střelnice, kde si děti budou moci vyzkoušet střelbu z luku nebo boj na kládě. Více informací zde.